Run op flessenwater in Noord-Limburg vanwege poepbacterie

Bijna 14.000 huishoudens in Noord-Limburg zitten de komende dagen zonder drinkwater en dat zorgt voor een run op flessenwater uit de supermarkt. In het kraanwater werd gisteren een lichte verontreiniging met de E. colibacterie gevonden, beter bekend als de poepbacterie.

De verontreiniging heeft gevolgen voor de inwoners van de gemeenten Venray, Bergen en Horst aan de Maas. Zij kunnen hun kraanwater voorlopig beter niet meer zomaar drinken. Vanochtend was het daarom druk in de supermarkten: bij veel winkels was het flessenwater al uitverkocht, zag regionale omroep L1 Nieuws.

Drie minuten koken

Volgens Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is het overigens niet nodig om flessenwater in te slaan. Het verontreinigde kraanwater kan ook drie minuten worden gekookt om risico op klachten van de E. colibacterie te voorkomen.

WML spreekt van een lage concentratie van de bacterie; alleen mensen met een verminderde weerstand kunnen kans hebben op maag- en darmklachten. De verwachting is dat het kookadvies tenminste nog dit weekend blijft gelden. Voor douchen of handen wassen kan het water uit de kraan wel worden gebruikt.

Apeldoorn

In Apeldoorn werd vorige week ook de E. colibacterie gevonden in het drinkwater. Daar geldt voor zo'n 70.000 huishoudens het advies om water te koken, met een run op flessenwater tot gevolg.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft de eigen voorraadkelders opnieuw gevuld en is in afwachting van testuitslagen die moeten uitwijzen of het water weer schoon is.