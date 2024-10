Nederlandse zeilsters zesde in eerste editie America's Cup in Barcelona

De zesde plek is een goede prestatie voor de Nederlandse zeilsters. De Nederlandse ploeg had vooraf in een simulator en niet op water geoefend en traine uiteindelijk slechts vier dagen in de boot voor het toernooi voor de kust van Barcelona.

Voor het eerst in het 173-jarige bestaan van de grootste zeilwedstrijd ter wereld doen vrouwen mee in een aparte boot. De wedstrijd heet de America's Cup, omdat de winnende boot van de eerste wedstrijd in 1851 voor het Zuid-Engelse eiland Wight 'America' heette.

Finaleraces

Zaterdag beginnen de mannen van Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië aan de eerste van dertien races die de komende zeven dagen worden gevaren. Ook de vrouwen van Groot-Brittannië en Italië varen hun finalerace.