Kabinet kijkt met horeca naar mogelijkheden voor heropening, 'niets is zeker'

Het kabinet en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bespreken op welke manieren de horeca veilig weer open zouden kunnen. Dat zei KHN-voorzitter Robèr Willemsen na afloop van een gesprek met het kabinet.

"Er zijn geen concrete toezeggingen gedaan", aldus Willemsen, "Maar er is goede hoop. Er is een intentie bij ons om te kijken wat in december kan. Maar niets is zeker." De ministeries van Economische Zaken en Justitie en Veiligheid kijken samen met de branche naar de mogelijkheden. Ook worden er vier proeven voorbereid met verschillende soorten evenementen voor volgend jaar, binnen en buiten.

Alle cafés en restaurants moesten op 14 oktober de deuren sluiten. Dat was tegen het zere been van horecaondernemers, die benadrukten dat de sluiting een laatste zetje kon zijn voor veel ondernemers die het toch al zwaar hadden.

Hoop

De half oktober genomen maatregelen duren in elk geval tot half december, heeft het kabinet meerdere malen benadrukt. De horeca hoopt voor het einde van het jaar weer open te kunnen, maar onduidelijk is dus of dat kan.

Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet al om te onderzoeken hoe restaurants open kunnen gaan. Volgens RTL Nieuws komt er onder meer een proef met 25 restaurants.

Er zal onder meer gekeken worden naar de voorwaarden waaronder horeca mogelijk weer open kunnen. Dan gaat het bijvoorbeeld om goede ventilatie, kuchschermen, mondkapjes bij verplaatsingen en afspraken over alcohol en sluitingstijden.