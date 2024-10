Vrachtschip zinkt na botsing met stuw bij Maastricht, bemanning gered

Een vrachtschip is vanmorgen tegen een stuw in de Maas bij Maastricht aangevaren en gezonken. Niemand raakte daarbij gewond, schrijft L1 Nieuws. De twee bemanningsleden zijn van boord gehaald door de brandweer.

"Door een zeer sterke zijstroming in de Maas is het schip tegen de stuw gebotst", zegt een woordvoerder van de brandweer. Het 67 meter lange schip maakte door de botsing water, aldus de woordvoerder. Inmiddels is het schip gezonken bij de stuw van Borgharen.

Kraanschip en sleepboot onderweg

Het schip kwam vanuit Bosscherveld en was onderweg in de richting van België, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Het schip ligt met de achterzijde onder de scheepvaartopening van de stuw. Dat zorgt voor een stijging van het water in de Maas." Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is de waterstand van de Maas al hoger dan normaal.

Een kraanschip en een sleepboot zijn onderweg om het schip te bergen. Als dat is gebeurd, kan de schade aan de stuw worden onderzocht. De scheepvaart op de Maas wordt nu begeleid door een vaartuig van Rijkswaterstaat. Er is verder geen stremming.