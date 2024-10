Dode man gevonden op straat in een woonwijk in Maassluis

In een steeg in Maassluis is vanochtend een overleden man gevonden. De politie zegt dat het slachtoffer mogelijk steekwonden heeft. De verwondingen worden verder onderzocht.

Het lichaam werd rond 08.00 uur gevonden op de Asserdreef in de Zuid-Hollandse plaats. Die straat ligt in een woonwijk. De politie heeft nog geen idee wat er is gebeurd.

"We hebben nog veel vragen", zegt een woordvoerder. Zo is nog niet duidelijk of de man om het leven is gebracht op de Asserdreef of dat het lichaam daar is achtergelaten.

De politie weet ook nog niet wie het slachtoffer is en is een groot onderzoek begonnen naar wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is.