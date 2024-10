Blessuregolf Duitsland houdt aan: aanvaller Führich niet tegen Oranje

De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann kan maandagavond in het thuisduel van Duitsland tegen het Nederlands elftal in de Nations League niet beschikken over Chris Führich. De buitenspeler heeft vrijdagavond een blessure opgelopen in het gewonnen uitduel met Bosnië en Herzegovina (1-2).

Nagelsmann kan in deze interlandperiode al geen beroep doen op keeper Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug en Kai Havertz, Benjamin Henrichs,David Raum en Robin Koch.

Voor Aleksandar Pavlovic komt het duel met Oranje waarschijnlijk te vroeg. De speler van Bayern München was tegen Bosnië en Herzegovina niet inzetbaar, maar blijft voorlopig bij de Duitse selectie.