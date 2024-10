Komeet te zien die 80.000 jaar geleden voor het laatst kon worden gespot

Bij helder weer is deze maand vanuit Nederland een komeet te zien die eens in de 80.000 jaar dicht bij de aarde komt, of misschien zelfs nooit meer. Het gaat om komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas), die op zo'n 70 miljoen kilometer afstand van de aarde zal staan.

De komeet is bijna 3 kilometer in diameter en zijn staart van stof en gassen strekt zich uit over tientallen miljoenen kilometers.

Wie de komeet wil zien kan het beste rond zonsondergang omhoog kijken. Vanavond staat hij het dichtst bij de aarde. Maar de verwachting is dat de komeet volgend weekend het duidelijkst te zien. Dan staat Tsuchinshan-Atlas het dichtst bij de zon.

Ook in Nederland lijkt de komeet al op de foto te zijn gezet: