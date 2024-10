Aantal gemeenten met vuurwerkverbod neemt nauwelijks toe

Vorig jaar hanteerden zestien gemeenten een lokaal afsteekverbod, waaronder grote steden als Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Arnhem. Hoewel de meeste gemeenten zeggen dat handhaven lastig is zolang er geen landelijk verkoopverbod is, hopen zij dat een verbod uiteindelijk leidt tot gedragsverandering.

Weinig animo in grensregio

Vooral gemeenten in de grensregio zien volgens het ANP weinig in een lokaal vuurwerkverbod. Dat zou niet werken omdat veel Nederlanders sowieso de grens over gaan om vuurwerk te kopen. Ze pleiten er voor dat er op z'n minst een landelijke regeling komt.

De politiebonden grijpen de rondgang van het ANP aan om het kabinet opnieuw op te roepen tot een landelijk vuurwerkverbod. "Het kabinet kijkt weg als het gaat om geweld tegen hulpverleners en blijvend letsel, zoals tinnitus door gehoorschade", zegt NPB-voorzitter Nine Kooiman.

"Ze moeten nu een streep trekken", zegt Kooiman namens de drie politiebonden ACP, Equipe en NPB. "Als je deze mensen daadwerkelijk wil beschermen, verbied je als overheid zowel het afsteken als de verkoop van vuurwerk."