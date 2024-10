Florida neemt schade op na orkaan Milton, kosten geschat op 50 miljard dollar

Correspondent Rudy Bouma op Siesta Key, waar orkaan Milton aan wal kwam:

"Ik sta tot mijn enkels in het water. Op straat moet ik goed opletten dat ik nergens op stap of wegzak. Deze wijk is verder ook helemaal verlaten. Je ziet geen kip hier en dat is ook geen wonder, want het staat nog allemaal blank.

De schatting is dat de laatste orkaan Milton zon 30 tot 50 miljard dollar aan verzekerde schade heeft veroorzaakt. Verzekeringsmaatschappijen moeten zoveel uitkeren dat je je kunt afvragen of het nog wel een verdienmodel oplevert. Veel verzekeraars verlaten Florida om die reden."