Spectaculaire America's Cup begint vandaag, zo werkt de 'Formule 1 van het zeilen'

Wie doen er dit jaar mee?

De wedstrijd bij de mannen gaat tussen de winnaar van de laatste editie en de uitdager. Dit jaar zijn dat dus Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië.

De Nieuw-Zeelandse boot won in 2021 voor de vierde keer. Met de Nederlander Carlo Huisman aan boord werd destijds Italië verslagen.

Groot-Brittannië mag de titelhouder uitdagen nadat het team in de eindstrijd van de voorronde de Italianen had uitgeschakeld. En dat is best bijzonder, want sinds 1964 was het de Britten niet meer gelukt om zich te plaatsen voor de finale. De Britten wisten hun zelfbedachte wedstrijd ook nog nooit te winnen.