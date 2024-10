Tussen Boogerd en Camenzind kwam het na Lombardije niet goed: 'Krijg nog 40.000 frank'

Als Tadej Pogacar vanmiddag rond een uur of vijf juichend over de streep komt in Como - en valpartijen of pech daargelaten twijfelt eigenlijk niemand daaraan - is hij de achtste wielrenner die in de regenboogtrui de Ronde van Lombardije op zijn naam schrijft.

Vier van de zeven zegevierende wereldkampioenen in Il Lombardia waren Italianen. Tom Simpson deed het in 1965. Eddy Merckx presteerde het in 1971. En in 1998 was het de veel minder bekende Oscar Camenzind.

Die ene week in oktober was de Zwitserse postbode ongenaakbaar. Maar voor hetzelfde geld was het dé week geworden van Michael Boogerd.

Met beide hoofdrolspelers blikken we terug op het WK in Valkenburg en de Ronde van Lombardije. Een smeuïg verhaal over supercompensatie, een bod van 40.000 frank en niet nagekomen afspraken. "Hij vroeg waar zijn geld bleef. En dat ging niet vriendelijk."