Rondreizende Poetin wil onderstrepen dat Rusland verre van geïsoleerd is

De Russische president Poetin heeft tijdens een bezoek aan de Centraal-Aziatische republiek Turkmenistan kennisgemaakt met zijn nieuwe Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian. Die werd afgelopen zomer verkozen nadat voorganger Raisi bij een helikoptercrash om het leven was gekomen.

Pezeshkian zal later deze maand afreizen naar de BRICS-top in de Russische stad Kazan. Het was een zichtbaar warme ontmoeting. "De betrekkingen met Iran zijn voor ons een prioriteit, en ze ontwikkelen zich zeer succesvol", begon Poetin het gesprek.

Het was Poetins negende buitenlandse bezoek sinds het begin van zijn nieuwe ambtstermijn in mei van dit jaar. Vijfmaal bezocht hij daarbij voormalige Sovjetrepublieken, naast China, Noord-Korea, Vietnam en Mongolië. Het reisschema is een goede illustratie van Poetins buitenlands-politieke prioriteiten.

In de coulissen

Formele aanleiding voor Poetins bezoek aan Turkmenistan is zijn deelname aan een internationale conferentie in de hoofdstad Asjchabad. De bijeenkomst droeg de bloemrijke titel 'Het wederzijds begrip tussen tijdperken en beschavingen als basis voor vrede en ontwikkeling' en was gewijd aan de nalatenschap van de achttiende-eeuwse Turkmeense dichter Magtymguly Pyragy. Poetin citeerde hem uitvoerig in zijn speech.

Zowel Poetin als Pezeshkian benadrukken de goede banden tussen de landen: