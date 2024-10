Leukemie door pesticiden op bloemen: 'Franse zaak hopelijk wake-upcall voor ons'

Al jaren is er discussie in binnen- en buitenland over de schadelijke gezondheidseffecten van pesticidegebruik. In Frankrijk is voor het eerst de dood van een kind direct gelinkt aan bestrijdingsmiddelen van bloemen. Een actiegroep tegen pesticiden hoopt dat de zaak een wake-upcall is voor de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

Er is nog altijd veel onduidelijk over de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. Organisaties als het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stellen dat er een mogelijk verband bestaat tussen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en ziektes. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkinson en bepaalde vormen van kanker, zoals leukemie. Het RIVM adviseert vrouwen om voor en tijdens de zwangerschap blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk te voorkomen.

Direct bewijs van een verband was er tot nu toe niet. Vooral daarom is de zaak in Frankrijk bijzonder, zegt Roel Vermeulen, hoogleraar milieu-epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. "We weten dat er een mogelijk verband is tussen pesticiden en kinderleukemie. We weten niet met welke specifieke middelen dat samenhangt. Daarmee is het eigenlijk ook heel moeilijk te zeggen of een geval door pesticiden komt of niet."

Bloemist

De zaak gaat om het 11-jarige Franse meisje Emmy, dat in 2022 overleed aan leukemie. Haar moeder werkte jarenlang als bloemist en kwam zo in aanraking met bestrijdingsmiddelen, ook tijdens haar zwangerschap. Na jaren onderzoek en procederen hebben Franse experts vastgesteld dat de leukemie werd veroorzaakt doordat Emmy's moeder in de prenatale fase was blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen.

Beide ouders krijgen een schadevergoeding van 25.000 euro, maar ze gaan in hoger beroep omdat ze vinden dat het leed van hun dochter onvoldoende wordt erkend. Volgens hun advocaat François Lafforgue is het hen niet alleen om het geld te doen. "Ze willen vooral andere bloemisten waarschuwen voor de gevaren van het behandelen van bloemen."

Bloemist Winand Hazelaar maakt zich geen grote zorgen, al houdt hij wel rekening met de mogelijke gevaren van bestrijdingsmiddelen: