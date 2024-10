Van Dijk zag 'moeizaam' Oranje in Hongarije en verbaasde zich over rode kaart

De ultra-verdedigende tactiek van de Hongaarse bondscoach Marco Rossi wierp dus vruchten af. "Zij staan met een blok van vijf verdedigers met vier spelers daarvoor. Dan heb je diepteloopjes en individuele acties nodig. Dat ging in de tweede helft wel beter."

Nederland scoorde uiteindelijk toch en sleepte een punt weg uit Boedapest. Maandag, als Nederland uit tegen Duitsland speelt, is Van Dijk geschorst. Hij blijft wel bij de groep, vertelde hij. "Natuurlijk, voor mij spreekt dat voor zich."

Dumfries looft veerkracht Oranje

Na de rode kaart van Van Dijk kreeg Dumfries de aanvoerdersband om. Een paar minuten later kopte hij een corner van Cody Gakpo keihard achter de Hongaarse keeper Dénes Dibusz. "Ik kop 'm lekker binnen en ik ben blij dat ik een goaltje maak", zei Dumfries. "Maar je komt hier voor de drie punten."

Oranje kwam afgelopen zomer op het EK ook meermaals op achterstand. Dat werd toen, net als vanavond in Hongarije, vaak toch nog goedgemaakt. "Dat is onze veerkracht. Complimenten aan de ploeg ook hoe we daarna standhouden. Zo behaal je uiteindelijk succes."

Dumfries stoorde zich in de beginfase van de wedstrijd wel aan het spel van zijn ploeg. "Toen brachten we te weinig energie en was het wat flets, in de tweede helft brachten we dat wel. Uiteindelijk kan ik - als je naar het wedstrijdverloop kijkt - wel leven met een punt."