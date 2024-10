Biden akkoord met extra beveiliging Trump in aanloop naar presidentsverkiezingen

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump krijgt in aanloop naar de verkiezingen dezelfde beveiliging als president Biden. Trumps team had gevraagd om militaire vliegtuigen en voertuigen. Biden zegt dat de Secret Service hem de komende weken moet beschermen zoals dat bij een zittend president gebeurt.

Het verzoek van Trumps campagneteam volgt nadat hij in juli bijna werd doodgeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Butler, in Pennsylvania. In september werd een man aangehouden die zich met een wapen schuilhield bij de golfbaan waar Trump aan het golfen was. Hij wordt verdacht van het willen plegen van een aanslag op de oud-president.

Ook zei Trump zelf eind vorige maand dat Iran "serieuze plannen" had hem te vermoorden. De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden hem daarover geïnformeerd hebben.

In een vorige maand uitgekomen rapport staat dat de Secret Service bij de aanslagpoging in Butler fouten heeft gemaakt in de bescherming van Trump. Zo was de omvang van de locatie waar Trump speechte te groot en werd er te laat ingegrepen.

Militaire vliegtuigen en kogelwerend glas

Volgens The New York Times heeft het team van Trump contact gehad met een stafchef van het Witte Huis en met de Secret Service. Daarin zou zijn gezegd dat Trump al meerdere campagne-evenementen heeft moeten verplaatsen of annuleren door een gebrek aan goede beveiliging.

Daarom zijn er volgens het team van de presidentskandidaat militaire vliegtuigen nodig die raketten uit de lucht kunnen schieten, net als speciale gepantserde voertuigen die normaal alleen gebruikt worden door een zittend president.

The Washington Post meldt op basis van e-mails en anonieme bronnen dat er verder onder meer is gevraagd om vliegbeperkingen boven Trumps huizen en boven campagnebijeenkomsten. Daarnaast zou er bij die bijeenkomsten kogelwerend glas aanwezig moeten zijn.

Presiden Biden lijkt akkoord te gaan met die verzoeken: "Geef hem alles wat hij nodig heeft", zei de president tegen verslaggevers. Hij voegde er aan toe dat Trump nu al "op het hoogste niveau beveiligd wordt".