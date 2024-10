Neptunus na vroeg offensief nog maar één zege verwijderd van twintigste landstitel

De honkballers van Curaçao Neptunus zijn nog maar één overwinning verwijderd van de twintigste titel in de clubhistorie. De Rotterdammers wonnen in de derde wedstrijd van de Holland Series met 16-6 van HCAW en staan nu met 3-0 voor in de best-of-seven-serie.

Het derde duel zou eigenlijk donderdag al worden gespeeld, maar omdat het binnenveld van het Neptunus Familiestadion door de regenval toen nat en daardoor glad was, werd besloten de wedstrijd naar vrijdagavond te verplaatsen.

Net als in de eerste twee wedstrijden van de Holland Series (5-3 en 3-2) sloeg HCAW, twee jaar geleden met 4-0 te sterk voor Neptunus in de Holland Series, als eerste toe.

Openingsslagman Eric Brenk scoorde het eerste punt van het duel op een honkslag van Jeandro Tromp. Maar Neptunus, dat de laatste vijf finales op rij verloor, sloeg in de tweede inning meteen hard terug.

De Rotterdammers wisten wel raad met de worpen van Kaj Timmermans. Ze trakteerden de HCAW-pitcher op vijf honkslagen, goed voor vier runs (4-1) en voegden daar in de volgende slagbeurt nog eens zes punten aan toe.