In de drukbezette verbouwsector staan ze om werkloze koks te springen

schilder - Nieuwsuur

Corona trekt Nederland een crisis in, maar klusbedrijven, kleine aannemers en schilders hebben het juist drukker dan ooit. Sinds het begin van de coronacrisis klotst het werk tegen de plinten. Thuiswerken is de norm, en dat lijkt ertoe te leiden dat mensen massaal hun huis gaan verbouwen. Ook aannemer Hanno Bevelander komt om in het werk. "Het is zo druk dat we de agenda tot en mei volgend jaar hebben gesloten. Daarna kunnen we pas weer ingaan op nieuwe aanvragen." In de video hieronder laat hij zien met wat voor soort verbouwingen hij de laatste tijd druk is:

'We verbouwen momenteel veel zolders tot kantoorruimte' - NOS

Bevelander vindt het jammer dat hij nu klussen moet afslaan. "Maar ik heb er nou eenmaal de mensen niet voor." Om de druk in de sector te verlichten wil branchevereniging OnderhoudNL, in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland, een grootschalig omscholingstraject opzetten. "We kunnen tussen de 3000 en 5000 mensen goed gebruiken, gekeken naar de vergrijzing en beperkte instroom", zegt voorzitter Henk den Boer. Opleiding tot allroundklusser Het omscholingsplan, dat binnenkort aan minister Wouter Koolmees wordt gepresenteerd, moet de groep zij-instromers in zestien weken omscholen tot een allroundklusser. Daarna gaan de kersverse klussers direct aan de slag. Ze kunnen gedurende twee jaar nog terugkomen voor bijscholing, en begeleiding op afstand is ook beschikbaar. Het prijskaartje? Minstens 40 miljoen euro, betaald door de sector en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Dit plan voorkomt dat mensen in de kaartenbak belanden", zegt Den Boer. "Mensen gaan juist een sector met enorme toekomst in. Zeker gezien alle verduurzamingen die op het programma staan."

Terwijl in veel sectoren de werkgelegenheid krimpt, stonden er bij het UWV in de bouw- en installatiesector eind september meer dan 23.000 vacatures open. Vooral vakmensen zoals loodgieters, timmerlieden, schilders en behangers zijn gewild.

Sommige bedrijven trekken nu al zij-instromers aan. Zoals schilder Jean Carlo Castro Escobar uit Rotterdam. Hij maakte afgelopen zomer na negen jaar in de horeca de overstap naar de bouwsector. Voor hem was het coronavirus hét moment om van carrière te veranderen. "Ik zat drie maanden thuis en ik kon niet werken. Het restaurant was dicht. Ik had sowieso iets anders moeten gaan doen", vertelt Escobar. Hij is erg blij met zijn nieuwe baan als schilder. Eigenlijk had hij die stap al veel eerder moeten nemen, zegt hij nu. "Hier zit toekomst in."

Vooral uitbouw of dakkapel populair Het is niet alleen vanwege de toegenomen kluswoede druk in de verbouwsector. Vanwege de vastgelopen woningmarkt en verduurzamingen aan huizen neemt het aantal verbouwingen al enkele jaren toe. Het coronavirus lijkt deze trend verder te versterken. In maart en april tijdens de lockdown steeg het aantal hypotheekaanvragen voor verbouwingen explosief, zeker afgezet tegen vorig jaar. En nog steeds is het aantal aanvragen hoger dan gemiddeld.

hypotheekaanvragen verbouwingen - Nieuwsuur