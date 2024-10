Gehavend Duitsland wint van Bosnië en Herzegovina dankzij twee goals van Undav

Duitsland heeft in dezelfde Nations League-groep als Nederland gewonnen van Bosnië en Herzegovina. In Zenica was Deniz Undav met twee doelpunten beslissend: 1-2.

Maandag speelt Duitsland, na drie duels koploper in groep 3, in München tegen Nederland.

Bij Duitsland ontbraken er liefst zeven spelers door blessures. Onder meer Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug en Marc-André ter Stegen waren niet bij. Daarom gaf bondscoach Julian Nagelsmann een basisplek aan debutant Tim Kleindienst, een 29-jarige spits van Borussia Mönchengladbach.

Bosnië en Herzegovina verloor de vorige interlandperiode van Nederland en speelde met 0-0 gelijk bij Hongarije. Ajacied Benjamin Tahirovic begon tegen de Duitsers op de bank.

Zijn teamgenoten hadden weinig te vertellen tegen Duitsland, dat bijna constant de bal had. In de dertigste minuut viel de 0-1, toen Florian Wirtz de bal kunstig teruglegde op Deniz Undav, die simpel binnen kon tikken.