Forse internationale kritiek op Israël na aanvallen op VN-vredesmacht in Libanon

"Zeer opvallend", noemt Erwin van Veen, conflictonderzoeker bij Instituut Clingendael, die opdracht van Israël. "Omdat Israël daar om te beginnen niet over gaat, maar de Verenigde Naties in New York."

'Onwenselijke pottenkijkers'

Volgens Van Veen ziet Israël Unifil als onwenselijke 'pottenkijkers'. "Die Unifil-basissen doen eigenlijk niets meer en niets minder dan monitoren, met elektronische systemen, maar ook door patrouilles. Die brengen dan natuurlijk haarfijn in kaart wat Israël, en ook Hezbollah, aan het uitvoeren is en daar heeft Israël blijkbaar geen behoefte aan."

Dat Israël de posten "per ongeluk" heeft geraakt, sluit hij uit. Hij noemt dat de standaard eerste reactie van het Israëlische leger als er iets fout gaat. "Maar het is in dit geval extreem onwaarschijnlijk."

"Het Israëlische leger weet op de vierkante millimeter waar die posten zich bevinden, dat is allemaal afgekaart met Israël, en het is een zeer professioneel modern leger", vervolgt Van Veen. "Daarnaast schieten tanks niet zomaar per ongeluk observatietorens kapot. Dus ik denk dat we die uitleg wel met een korreltje zout kunnen nemen."

Opstelling VS

De actie van Israël is volgens Van Veen "een flagrante schending van het internationaal recht", maar hij betwijfelt of het gevolgen zal hebben omdat dat bij eerdere gevallen niet zo was. Israël weet dat het heel ver kan gaan zonder te worden teruggefloten.

President Biden heeft Israël nu opgeroepen om de veiligheid rond de Unifil-posten te waarborgen, maar Van Veen verwacht niet dat die boodschap direct effect zal hebben. "De VS heeft dat vaker gedaan zonder er consequenties aan te koppelen. Dus het zal een beetje afhangen van hoe het verder gaat, denk ik."

"Als Israël dat soort posten wat structureler onder vuur neemt en daar doden bij vallen, dan verwacht ik wel dat zich vrij snel veel weerstand zal ontwikkelen tegen Israël, waarbij de VS dan geen andere keuze heeft dan daarin mee te gaan", zegt Van Veen.

"Maar ik wil zeker niet uitsluiten dat Israël doorgaat met het, laten we zeggen, treiteren van deze posten. In de hoop dat ze op een gegeven moment gewoon hun biezen pakken."