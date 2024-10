Italië opent opvangcentra voor asielzoekers in Albanië, bewoners ontbreken nog

Correspondent Italië Heleen D'Haens:

"De centra in Albanië zijn al vanaf het begin een prestigeproject voor de regering van premier Meloni, voor wie het terugdringen van illegale migratie een belangrijk speerpunt is. De premier pakt er graag mee uit dat ook andere Europese landen interesse tonen in deze vorm van asielopvang.

Maar nu de gebouwen zijn opgeleverd, blijft wel de vraag wat in de praktijk van dit systeem terechtkomt. Het idee is dat in de centra bevolkt zullen worden door migranten met weinig kans op een verblijfsvergunning, die daardoor snel gerepatrieerd kunnen worden. Maar de Italiaanse bureaucratie is notoir traag, dus gelooft eigenlijk niemand dat de vooropgestelde termijn van vier weken per aanvraag gerespecteerd kan worden. Bovendien loopt ook het terugsturen in de praktijk vaak stroef, bijvoorbeeld omdat landen van herkomst niet meewerken.

Daarnaast zijn er juridisch veel haken en ogen: migranten hebben recht op bijstand door Italiaanse advocaten en hoorzittingen met Italiaanse rechters. De voornaamste vraag is hoe die dingen geregeld gaan worden, en of het verblijf van de migranten in Albanië op termijn dus juridisch houdbaar is. Mocht dat niet zo zijn, zoals sceptici beweren, was de bouw van deze centra vooral een propaganda-actie."