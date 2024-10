Lavreysen gaat voor vier onderdelen op gedevalueerd WK: 'Jaar is al geslaagd'

Ook Van de Wouw zal op het WK minder concurrenten hebben dan ze gewend is. Zij pakte haar zilveren medaille in Parijs op de keirin door tweede te worden achter de Nieuw-Zeelandse Elesse Andrews. "Maar de hele Nieuw-Zeelandse sprintploeg is afwezig in Denemarken. Net als de beste Duitse meiden. Veel concurrentie valt dus weg. Maar ik weet gewoon niet hoe goed ik zelf ben."

Het levert op voorhand een interessant en open toernooi op, met ruimte voor verrassingen, waaronder dus de deelname van Lavreysen op de kilometer. Al moet dat niet ten koste gaan van de andere onderdelen, vindt de olympisch kampioen. "Ik ga mijn wereldtitels op de teamsprint (met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland, red.) en in het individuele sprinttoernooi heel hard verdedigen."

Telkens wanneer Lavreysen praat, verschijnt er een grote glimlach op zijn gezicht. "Het is even afwachten hoe het zal lopen, maar ik denk dat het allemaal wel op zijn plek zal vallen. Twee maanden geleden waren we de beste van de wereld. Dat is niet ineens weg. Dat kan niet. Ik ga in ieder geval lekker genieten en een mooi toernooitje rijden."