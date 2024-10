Fietsenstalling bij Utrecht Centraal dicht door scheurtjes in constructie

Dilatatievoegen

In 2022 werden in de fietsenstalling Stationsplein, aan de andere kant van het station, scheurtjes in de vloer ontdekt. In de betonnen stalling bleken dilatatievoegen niet optimaal te functioneren. Deze voegen moeten de werking van de vloeren opvangen: beton zet uit en krimpt door bijvoorbeeld temperatuurverschillen. Zes voegen werden vervangen.

In de stalling op het Stationsplein is plek voor 12.500 fietsen en is daarmee de grootste van de wereld.