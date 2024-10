Nieuw type blauwtongvirus in Nederland, onduidelijkheid over vaccin

Op twee landbouwbedrijven in de provincie Utrecht is een nieuw type blauwtongvirus vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVNN).

Het is voor het eerst dat de nieuwe variant van het blauwtongvirus in Nederland wordt vastgesteld. De nieuwe variant, serotype 12, is aangetroffen bij een schaap in Kockengen en een koe en haar kalf in Harmelen.

Minister Wiermsa van Landbouw heeft aangekondigd aanvullend onderzoek te doen om de verspreiding in kaart te brengen. Ook wordt onderzocht waar het type vandaan is gekomen. De eerste resultaten van het onderzoek worden volgende week verwacht.

In Europa is serotype 12 voor zover bekend alleen in Nederland aangetroffen. Over de verspreiding van de variant en het ziektebeeld is op dit moment weinig informatie beschikbaar, meldt het ministerie.

Onduidelijkheid over vaccin

Sinds eind april zijn er drie vaccins beschikbaar gekomen om schapen en runderen tegen het blauwtongvirus te vaccineren. Het ministerie zegt op dit moment niet te kunnen vaststellen of een nieuw vaccin nodig is. Vaccinproducenten zijn uit voorzorg op de hoogte gebracht van de nieuwe variant.

Het blauwtongvirus wordt overgedragen door knutten, kleine muggen. Herkauwers als koeien, schapen en geiten worden er ziek van, met onder meer koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven.

Het virus dook na zo'n vijftien jaar afwezigheid afgelopen winter weer op in Nederland en leidde tot de dood van tienduizenden schapen, koeien en geiten. Vooral volwassen schapen werden getroffen.