Nieuw type blauwtongvirus in Nederland, nog geen vaccin beschikbaar

Op twee landbouwbedrijven in de provincie Utrecht is een nieuw type blauwtongvirus vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVNN).

Het is voor het eerst dat de nieuwe variant van het blauwtongvirus in Nederland wordt vastgesteld. De nieuwe variant, serotype 12, is bij bedrijven in de gemeenten Woerden en Stichtse Vecht aangetroffen.

Minister Wiermsa van Landbouw heeft aangekondigd aanvullend onderzoek te doen om de verspreiding in kaart te brengen.

Later meer.