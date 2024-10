Premier Schoof vindt 'stoer'-opmerking minister Agema 'ongelukkige uitspraak'

Na de ministerraad zwakte de minister haar uitspraken af. Ze zei dat ze die woorden niet had moeten gebruiken en dat ze veel respect had voor het parlement.

Schoof zei later dat er een kort gesprek was geweest tussen hem en Agema. "En daarmee was de kou uit de lucht", aldus de premier op zijn wekelijkse persconferentie.

Pleidooi

Het is de tweede keer dat de premier de PVV-vicepremier apart moet nemen. Dat gebeurde ook in juli bij het debat over de regeringsverklaring. Agema stuurde een tweet over hoofddoekjes door terwijl Schoof een pleidooi hield dat het kabinet er was voor "alle Nederlanders".

Toch is er voor de premier geen reden om te twijfelen aan de intenties van zijn minister. Hij vindt dat er hard gewerkt voor in het kabinet aan de problemen van Nederland. "Ik heb er vertrouwen in. En dat er af en toe iets ongelukkigs gebeurt, dat kan."