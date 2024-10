Derde dopingstraf Ben Saddik: rivaal van Verhoeven tien maanden geschorst

Eerder werd Ben Saddik in 2015 en 2022 al door Glory geschorst wegens dopingovertredingen. Die laatste keer werd hij vijftien maanden uitgesloten.

Opmerkelijk genoeg was Ben Saddik een groot deel van zijn huidige dopingschorsing al uitgesloten wegens een ander incident. Hij werd voor een half jaar geschorst wegens een incident met Verhoeven.

Voorwaardelijk vrij

Ben Saddik trapte na afloop van een gevecht naar het hoofd van zijn rivaal, waarna een opstootje ontstond. Ben Saddik kwam zelf die avond niet in actie, maar was als begeleider van zijn trainingsmaat Nabil Khachab aanwezig bij dat gevecht.

In juni werd Ben Saddik bovendien veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden, wegens zijn vermeende betrokkenheid bij een ontvoering. De Antwerpenaar, die in Utrecht traint, is daartegen in beroep gegaan. In september werd hij onder voorwaarden vrijgelaten.

Dat alles neemt niet weg dat Ben Saddik welkom blijft bij Glory. "Als hij de juridische strijd en de dopingschorsing achter de rug heeft, dan kan hij wat ons betreft terugkeren in de ring", laat een woordvoerder van de kickboksbond weten.

Door alle incidenten is de kickbokser al sinds augustus 2022 niet meer in actie gekomen.