Servië gaat lithium winnen voor EU, inwoners vrezen 'vuilnisbelt' te worden

Ook politicoloog Srdan Cvijic van het Belgrade Center for Security Policy is weinig positief. Hij vreest dat de strategische belangen zo groot zijn dat Brussel voortaan wegkijkt van wat in Servië gebeurt: "De consequenties voor onze rechtsstaat en democratie kunnen verergeren als de EU doorgaat met deze uitruil." Hij krijgt bijval van een Oostenrijkse analist die ook betoogt dat de lithiumdeal de toekomst van Servië ondermijnt.

Maar minister Dedovic van Energie en Mijnbouw kijt graag vooruit: "We zullen ons houden aan alle Europese normen en procedures. Aangezien dit project een looptijd heeft van 40, 50, of 60 jaar, moeten we naar Servië kijken alsof het al EU-lidstaat is en het project ontwikkelen alsof we al in de EU zitten.'