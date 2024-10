Drie ziekenhuizen en duizenden woningen in Keulen ontruimd om ontmanteling WO II-bom

De politie, brandweer en honderden vrijwilligers zijn in Keulen bezig met de grootste evacuatie in de stad sinds 1945. Patiënten van drie ziekenhuizen moeten worden overgebracht naar andere zorginstellingen vanwege de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.

De evacuatie is een meerdaagse operatie. In de afgelopen dagen werden patiënten van twee ziekenhuizen al verplaatst, vandaag was het derde ziekenhuis aan de buurt. Het gaat in totaal om zo'n 640 patiënten.

Daarnaast moesten ongeveer 6400 bewoners in de omgeving hun huis verlaten.

Vanavond onschadelijk

Zo'n 1300 politieagenten, brandweerlieden, ambtenaren en 800 vrijwilligers helpen mee om iedereen op een veilige plek te krijgen. De bom van 1000 kilo werd gevonden op het terrein waar een nieuwe gezondheidscampus komt. De bom moet vanavond onschadelijk worden gemaakt.

Het onschadelijk maken van bommen uit de Tweede Wereldoorlog gebeurt vaker in Duitsland en specifiek in Keulen. Het was een van de zwaarst getroffen steden tijdens de oorlog.