Vakbond wil geen volledige naam op kleding zorgmedewerkers meer

De vakbond voor zorgpersoneel NU'91 wil dat verplegers en thuiszorgmedewerkers niet langer hun volledige naam moeten tonen op bijvoorbeeld hun werkkleding. De club wil daarmee "de toenemende fysieke en digitale agressie, waar veel zorgprofessionals bijna op dagelijkse basis mee te maken krijgen, een halt toe roepen."

Stalking, intimidatie en doxing - het met kwade bedoelingen online verspreiden van iemands gegevens - is steeds vaker regel dan uitzondering in de zorg, zegt Münire Manisa, cao-onderhandelaar voor NU'91. Binnenkort starten de onderhandelingen over de cao voor werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT).

Onder de VVT-cao vallen 470.000 mensen. De branchevereniging van vierhonderd zorgorganisaties noemt het verlaten van volledige namen een "interessant voorstel" en gaat in gesprek met de vakbond.

Intimiderend

"Patiënten of hun familie sturen steeds vaker persoonlijke berichten naar zorgprofessionals, ook buiten werktijd. Dit kan zeer intimiderend zijn. Sommigen zijn vrij makkelijk online te traceren, omdat ze bijvoorbeeld een naam hebben die minder vaak voorkomt", zegt Manisa. Daarom pleit ze voor het gebruik van gefingeerde namen, of "desnoods initialen".

Daarnaast wil de vakbond dat medewerkers die niet op vaste plekken werken, zoals in de thuiszorg, een goed werkende alarmknop meekrijgen voor als er iets mis is.

De digitale intimidatie komt niet alleen voor in de zorg. Ook politiemensen, politici en journalisten hebben er last van. Sinds 1 januari is doxing strafbaar.