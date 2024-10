Nadert Everestmysterie een ontknoping? Eeuw oude resten van bergbeklimmer Irvine gevonden

Nicht Julie Summers is blij dat er eindelijk iets meer bekend is over wat er met haar oom is gebeurd indertijd. "Ik had tranen in mijn ogen", zegt ze over het moment dat Chin haar het nieuws bracht. "Ik ken het verhaal al sinds mijn vader me op 7-jarige leeftijd vertelde over het raadsel van mijn oom Sandy op Mount Everest."

De precieze locatie van de vondst blijft nog even geheim, om avonturiers weg te houden. Chin verwacht namelijk dat er nog meer resten gevonden zullen worden, inclusief misschien wel de verdwenen Kodak-camera. "Het zoekgebied is in ieder geval ineens een stuk kleiner."