Ook examenfraude bij accountantskantoor PwC

Ook bij accountantskantoor PwC is sprake van examenfraude. In het jaarverslag over 2023 en 2024 schrijft PwC dat medewerkers onderling antwoorden van verplichte toetsen hebben gedeeld.

Dat is streng verboden. Eerder werd soortgelijke fraude ontdekt bij andere grote accountantskantoren, zoals Deloitte en KPMG.

Bij examenfraude krijgen accountants antwoorden op examenvragen toegespeeld. Die examens kunnen bijvoorbeeld gaan over cybersecurity of integriteit en zijn verplicht voor de beroepsgroep. De AFM vroeg in 2022 aan alle grote accountantskantoren om onderzoek naar interne examenfraude te doen.

Sancties

Het onderzoek bij PwC gaat over de periode van juli 2017 tot oktober 2023 en is nog niet afgerond. "We weten dat dit gedrag in strijd is met de integriteit en het vertrouwen die de basis van ons bedrijf moeten vormen", zegt het bestuur in het jaarverslag.

PwC zegt verder maatregelen te hebben genomen om nieuwe fraude te voorkomen. Zo is er een nieuwe gedragscode ingevoerd die duidelijk maakt wat van medewerkers wordt verwacht bij deelname aan trainingen en toetsen. Daarnaast worden sommige online-toetsen vervangen door klassikale trainingen en zijn er "meer controles om fraude sneller te ontdekken".

Medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, zullen intern verantwoordelijk worden gehouden. In het jaarverslag is te lezen dat de maatregelen variëren van corrigerende gesprekken en waarschuwingen tot boetes en ontslag.