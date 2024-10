Mishandelingen in uitzetcentra Turkije die door EU zijn gefinancierd

Correspondent Brussel Kysia Hekster:

"In een reactie legt de Europese Commissie alle verantwoordelijkheid bij Turkije. Ze zeggen dat met Europees geld betaalde programma's altijd moeten voldoen aan mensenrechtenverdragen.

Het is niet de eerste keer dat misstanden in dit soort afspraken boven water komen. Ook in Tunesië, waar de Europese Unie vorig jaar een migratiedeal mee sloot, zijn veel zorgen over onmenselijke behandeling van migranten.

Het is pijnlijk dat de Europese Unie rechtstreeks in verband wordt gebracht met grove mensenrechtenschendingen. Tegelijkertijd is de trend duidelijk: Europese landen willen strenger migratiebeleid en meer van dit soort deals met landen aan de buitengrenzen.

Gisteren nog spraken Europese migratieministers over "terugkeerhubs" in Europese grenslanden. Hier zouden migranten die in Europa geen recht hebben op asiel moeten worden opgevangen totdat ze daadwerkelijk terugkeren naar het land van herkomst."