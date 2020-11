De uitzending van 11 november

Vanavond maken we de balans op van de afgelopen dagen met Amerikanist Koen Petersen .

Donald Trump heeft zich nog steeds niet neergelegd bij de overwinning van Joe Biden. Toch wijst alles erop dat op 20 januari 2021 om 12.00 uur zijn presidentschap echt voorbij is. Tot die tijd houdt Trump al zijn bevoegdheden als president. De afgelopen dagen maakt hij daar ook al gebruik van door bijvoorbeeld de minister van Defensie te ontslaan. En daar zou Trump het niet bij willen laten. Ook de namen van de FBI-directeur en de bekende Amerikaanse corona-adviseur Anthony Fauci zingen rond. Ondertussen spelen nog steeds de rechtszaken rond verkiezingsfraude.

Door coronacrisis hebben aannemers het nog drukker

Corona stort de Nederlandse economie in een crisis. Maar niet in alle sectoren is het kommer en kwel. Veel aannemers en klusbedrijven hebben het drukker dan ooit. Ze zijn nu hard op zoek naar nieuwe mensen, en die zouden zomaar eens uit de sectoren kunnen komen waar de grootste klappen vallen. De bouwers komen met een omscholingsplan, wat ze binnenkort aanbieden aan de minister van Sociale Zaken.