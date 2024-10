Dode vrouw Assen vermoedelijk omgekomen door misdrijf, man opgepakt

Het lichaam dat gisteren is gevonden in een kantoorpand in Assen, is van een 35-jarige vrouw uit diezelfde plaats. Ze was schoonmaakster in het kantoorpand waar ze werd gevonden.

De vrouw is vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf, meldt de politie. Een 40-jarige man uit Hoogeveen zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

De politie bevestigt dat de man en vrouw elkaar kenden. Wat hun relatie is, zegt de politie niet.

Zwaargewond

Agenten troffen gisteravond rond 23.15 uur de dode vrouw en een zwaargewonde man aan in het gebouw, meldt RTV Drenthe. De man is naar het ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. Hoe de man gewond raakte en wat hij precies mankeert, is niet bekend.

Kort voor haar dood meldde iemand de mogelijke vermissing van de vrouw bij de politie. Agenten gingen daarop kijken bij haar werk en troffen daar de man en vrouw aan.