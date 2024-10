KNHB haalt voormalig interim-bondscoach Mülders terug als prestatiemanager

De KNHB haalde Mülders in september 2021 voor het eerst binnenboord, toen hij assistent werd van bondscoach Alyson Annan bij de Oranjevrouwen. Hij schoof in januari 2022 door naar de rol van interim-bondscoach na het bewogen ontslag van de Australische trainster, nadat er een angstcultuur was ontstaan binnen de selectie.

Met Mülders aan het roer keerde de goede sfeer terug binnen het team en dat leidde nog dat jaar tot de wereldtitel in Spanje. Nederland versloeg Argentinië in de finale met 3-1.

Na dit succes werd Mülders assistent bij de Duitse hockeymannen, waarmee hij op de Olympische Spelen in Parijs van afgelopen zomer een zilveren medaille pakte na een verloren eindstrijd met Nederland.