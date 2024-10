Arnold Karskens na schorsing nu ontslagen bij Ongehoord Nederland

Arnold Karskens is ontslagen als bestuursvoorzitter en lid van het bestuur van omroep Ongehoord Nederland (ON). Dat heeft de omroep bekendgemaakt. Karskens is een van de oprichters van de omroep.

Sinds 3 augustus stond Karskens al op non-actief naar aanleiding van "een aantal serieuze klachten vanuit de eigen organisatie over zijn functioneren". Later die maand werd hij geschorst als bestuursvoorzitter. De klachten gingen over onder meer een onveilige werksfeer, beperking van de vrijheid van meningsuiting en vrouwonvriendelijke opmerkingen.

Volgens ON is het ontslag gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van de raad van toezicht. De resultaten daarvan worden komende maandag openbaar gemaakt en dinsdag toegelicht.

'Dit is een belediging'

De 70-jarige Karskens reageert in een persverklaring in bezit van het ANP ontzet op zijn ontslag. "Dit is een belediging voor mij en alle leden van het eerste uur", stelt hij.

Volgens Karskens moeten de toezichthouders zelf opstappen en "rammelt het rapport aan alle kanten". Karskens beraadt zich daarnaast op juridische stappen. Zijn advocaat wil bij de politie aangifte doen met een verzoek tot vervolging wegens smaad en laster tegen de leden van de raad van toezicht en het bestuur van de omroep.

Karskens beweerde eerder dat er een coup tegen hem werd gepleegd. Volgens hem werd hij op non-actief gezet "na valse en anonieme aantijgingen zonder dat ik mijn weerwoord heb kunnen geven".

Verdeelde omroep

De ophef over Karskens verdeelde de omroep. Een deel van de leden begon een petitie om hem te behouden, terwijl een andere groep hem juist het liefst zag vertrekken.

Onder meer presentatrice Raisa Blommestijn vertrok dit jaar omdat Karskens haar beperkingen oplegde bij haar gebruik op sociale media. Nadat hij op non-actief was gesteld, keerde ze terug.