Gouden 3x3-schot opent deuren voor basketbal: 'Dat één moment zo veel impact heeft'

Een basketbalclub uit Den Haag met vijfhonderd mensen op de wachtlijst, verwaarloosde basketbalpleintjes die worden opgeknapt en Worthy de Jong als BN'er in talkshows en spelprogramma's.

Er is veel veranderd voor het basketbal in de twee maanden na het spectaculaire goud van de 3x3-mannen bij de Olympische Spelen in Parijs.

Morgen en zondag is de Gashouder in Amsterdam het decor voor de FIBA 3x3 World Tour Masters Amsterdam. Een tweedaags toernooi, waar de vier olympische kampioenen voor het eerst sinds Parijs voor eigen publiek in actie komen. De Jong, Arvin Slagter en Jan Driessen bij Team Amsterdam, Dimeo van der Horst bij Team Utrecht.

"We hebben al tweeënhalf keer zo veel kaarten verkocht als vorig jaar", constateert oud-international en 3x3-pionier Jesper Jobse, die met zijn stichting 3x3 Unites het evenement organiseert. "Het is bijna uitverkocht. Iedereen wil Worthy en die andere mannen van dichtbij in actie zien."