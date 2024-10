Zeeuwse gemeente laat zelf nep-drugsafval achter om inwoners te testen

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft wekenlang een aanhanger met blauwe jerrycans erin op verschillende plekken achtergelaten. De gemeente wilde zo testen of inwoners melding zouden maken van het 'drugsafval'.

Aanleiding voor de actie was de vondst eerder dit jaar van een groot drugslab in Burgh-Haamstede, een plaats in de gemeente. De autoriteiten willen drugscriminaliteit zichtbaar maken.

"Criminele activiteiten, zoals de productie van drugs, kunnen verborgen zijn in het dagelijkse leven en vinden vaak plaats op locaties waar men het niet verwacht", laat de gemeente weten.

De aanhanger vol blauwe jerrycans - maar dus zonder drugsafval erin - stond tussen 22 augustus en 1 oktober op meerdere industrieterreinen en in het buitengebied, schrijft Omroep Zeeland. "De aanhanger stond bewust op zichtbare plekken om een scherpere blik en alertheid aan te moedigen", aldus de gemeente.

Bevestiging

Volgens gemeente en politie leverde de aanhanger "weinig" meldingen op. Hoeveel precies, is onduidelijk. "Dit is een bevestiging dat de gemeente aandacht moeten blijven vragen voor de aanpak van ondermijning", aldus de gemeente in een reactie.