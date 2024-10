Doodsoorzaak dochter van Franse bloemist erkend: kwam door pesticiden

In Frankrijk is ophef ontstaan over het gebruik van bestrijdingsmiddelen op bloemen en de gezondheidseffecten daarvan. Na jaren van onderzoek en procederen hebben twee ouders een schadevergoeding gekregen na het overlijden van hun kind.

Het 11-jarige meisje Emmy had leukemie. Die ziekte werd veroorzaakt doordat haar moeder jarenlang bloemist was en zo in aanraking kwam met bestrijdingsmiddelen.

Het is voor het eerst dat de dood van een kind wordt erkend als gevolg van bestrijdingsmiddelen van bloemen. Men spreekt in Frankrijk van een doorbraak. In de landbouw was al bekend wat de gevolgen van bestrijdingsmiddelen zijn, maar in de bloemenwereld nog niet.

'De placenta was helemaal zwart'

Al bij de geboorte van Emmy was duidelijk dat ze iets mankeerde, zegt haar moeder Laure Marivain tegen Franse media. "Ze huilde niet en was helemaal paars." Ze beschrijft dat de placenta helemaal zwart was en andere tests ook niet goed waren. "De verloskundige vroeg of ik drugs gebruikt had tijdens mijn zwangerschap." Maar naar eigen zeggen had Marivain nooit gerookt en drinkt ze ook geen alcohol.

De eerste jaren van haar leven kampt Emmy onder meer met groeiproblemen en komt ze regelmatig in ziekenhuizen. In 2015, wanneer ze 4 jaar is, gaat het echt mis. Ze krijgt dan de diagnose leukemie, waarna een lang traject begint met chemotherapieën, operaties en nog meer ziekenhuisbezoeken. In 2022 overlijdt Emmy.

Eigen onderzoek

De artsen spreken van pech, maar na eigen onderzoek komt Marivain tot een andere conclusie. Om de ziekte van haar dochter te begrijpen gaat ze het internet op.

"Ik ging op zoek naar informatie over de bloemen, over hun herkomst, de manier waarop ze behandeld waren", zegt Emmy's moeder. "Ik kwam erachter dat een boeket wel 43 verschillende pesticiden kon bevatten." Ze beschrijft hoe niemand haar ooit heeft verteld dat de bloemen waarmee ze jarenlang werkte, zo schadelijk zijn voor de gezondheid.

Erkenning

Marivain kwam in contact met het Franse fonds voor pesticideslachtoffers, dat officieel vaststelde dat de leukemie van haar dochter direct het gevolg was van het feit dat zij in de prenatale fase had blootgestaan aan bestrijdingsmiddelen. Door haar werk als bloemist kreeg haar dochter dus kanker.

"Mijn schuldgevoel is enorm. Ik ben degene die mijn dochter heeft vergiftigd", zegt Marivain in de Franse media.

Door de officiële erkenning heeft de familie nu recht op een schadevergoeding van 25.000 euro per ouder. Daar hebben de ouders beroep tegen aangetekend omdat ze vinden dat niet goed is meegewogen hoeveel en hoelang de familie en Emmy hebben geleden tijdens haar ziekte.