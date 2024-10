Talkshow met Mozes? Bijbelgenootschap en EO hacken de Bijbel met AI

Die chatbot van het NBG en de EO is al best populair. "We zien dat meer mensen onze website bezoeken, de chatbot wordt tussen de twee- en drieduizend keer per maand gebruikt. In de gespreksverslagen kunnen we lezen dat daar ook meer jonge mensen tussen zitten dan we normaal op onze website zien."

Om de risico's te beperken hebben de organisatoren de eigen programma's al aan strenge regels onderworpen, vertelt Groen. "Aan de chatbot mag je alles vragen, maar we hebben er voor gezorgd dat hij alleen antwoord geeft op basis van de Bijbel of bronnen van onze eigen website. Zo zorgen we ervoor dat de antwoorden zoveel mogelijk gebaseerd zijn op betrouwbare informatie." Alle programma's bevingen zich nu nog expliciet in een experimentele fase.

De organisatoren zien ook duidelijk de negatieve kanten van kunstmatige intelligentie, maar hopen met hun hackathon juist de positieve elementen te gebruiken. Groen: "We zien dat kunstmatige intelligentie de wereld gaat veranderen en het wordt nu al ingezet voor meer polarisatie en nepnieuws. Wij hopen er zo ook een beetje liefde mee te kunnen verspreiden." Het NBG en de EO werken werken daarnaast samen aan richtlijnen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Bijbellab

De resultaten van de hackathon worden niet gelijk volledig in de markt gezet. "Als er mooie programma's uit komen, zeten we ze eerst in onze eigen 'Bijbellab'-omgeving, als experiment", legt Groen uit.

De hackathon begint vanavond en loopt morgen tegen het begin van de avond af. Zaterdag om 16.00 uur presenteren de deelnemers hun plannen. Bikker: "Ik heb nog geen idee wat ik ga maken, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het er straks uit gaat zien."