Mollema aast op record in Lombardije: 'Maar Pogacar kloppen gaat niet lukken'

Sinds 2006 legt de organisatie de finish de ene keer in Como en dan weer in Bergamo. Dit jaar eindigt de wedstrijd weer aan het Como-meer. Wat Mollema betreft mag dat altijd zo zijn.

"Voor mij is dat de échte Ronde van Lombardije. Met in de finale eerst de Ghisallo, dan de Muro di Sormano (met percentages van boven de 20 procent) en vlak voor de finish de Civiglio. Dit jaar hebben ze flink wat aangepast."

"De Sormano doen we wel, maar niet die steile muur. Dat komt denk ik door de gevaarlijke afdaling, waar Remco Evenepoel, Laurens De Plus en Jan Bakelants het ravijn indoken. Ik vind dat eigenlijk zonde. Nu is het een gewone klim geworden van maar liefst 13 kilometer. En dan lijkt het meer op een bergetappe dan een klassieker."

Pogacar niet te kloppen

Met een overwinningsroes houdt Mollema dit keer geen rekening. "Ik was goed op het WK, maar ik weet niet zeker of dat na twee weken nog zo is. En ik vrees dat er aan Tadej Pogacar toch niets te doen is. Ik heb deze week de finale verkend en later zag ik dat Pogacar minúten sneller de Sormano was opgereden dan ik. Wat hij doet is echt wel indrukwekkend."

Is het nog wel leuk om te koersen als Pogacar erbij is? "Oh jawel, hoor. Ik snap dat mensen het saai gaan vinden als hij weer een van die lange solo's eruit gooit. Dat hoort misschien ook wel een beetje bij het huidige wielrennen: Evenepoel en Mathieu van der Poel doen het ook. Maar op dit moment Pogacar kloppen, dat gaat niet lukken. Ik denk dat hij voor de top van de Sormano al vertrokken is."