Nobelprijs voor de Vrede voor Japanse anti-kernwapenorganisatie

De overlevenden uit Nagasaki en Hiroshima, ook bekend als hibakusha, hebben op basis van hun eigen ervaringen educatieve campagnes opgezet waarin ze waarschuwen voor de verspreiding en het gebruik van kernwapens.

De organisatie Nihon Hidankyo heeft duizenden getuigenverklaringen aangeleverd, maar ook resoluties uitgebracht en jaarlijkse delegaties naar de Verenigde Naties en diverse vredesconferenties gestuurd "om de wereld te herinneren aan de dringende noodzaak van nucleaire ontwapening", schrijft het comité.

Het Nobelprijscomité wijst erop dat de hibakusha over een aantal jaar niet langer onder ons zijn "als getuigen van de geschiedenis". Maar dan zullen nieuwe generaties in Japan de ervaring en de boodschap van de getuigen blijven overbrengen, is het idee. Over de hele wereld worden mensen daarvoor opgeleid.