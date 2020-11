De Boer haalt Gravenberch bij Oranje voor Nations League-duels

Bondscoach Frank de Boer heeft Ryan Gravenberch toegevoegd aan de selectie voor het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Polen. De middenvelder van Ajax sluit donderdag aan bij de groep.

De 18-jarige Gravenberch werd in eerste instantie opgeroepen voor Jong Oranje, dat zich al heeft geplaatst voor het EK.

Gravenberch vervangt Tonny Vilhena, die het kamp van Oranje na een positieve coronatest heeft moeten verlaten. De Boer geeft de jonge Ajacied dus de voorkeur boven Kevin Strootman, die bij Olympique Marseille weinig aan spelen toekomt.

Programma

Nederland speelt zondag 15 november in de Johan Cruijff Arena tegen Bosnië, drie dagen later staat in Chorzów het duel met Polen op het programma.