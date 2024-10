Gehucht in Limburg omringd door water vanwege uitlopers orkaan Kirk

Door regenval in Zuid-Limburg als gevolg van ex-orkaan Kirk is een nevengeul van de Maas volgestroomd. Het gehucht Maasband is daardoor volledig omringd door water.

Het dorp in het Grensmaasgebied tussen het Julianakanaal en de Maas is nu alleen nog bereikbaar via een brug, schrijft L1 Nieuws. Het gehucht bestaat uit drie straten en telt zo'n 140 inwoners.

De nieuwe hoogwaterbrug in Maasband, de Hoxweerdbrug, werd in december vorig jaar geopend en is nu voor het eerst onmisbaar voor de inwoners, schrijft de omroep. De brug maakt deel uit van het Grensmaasproject, dat overstromingen moet voorkomen.

Ponten uit de vaart

Rijkswaterstaat is erg blij dat de nevengeul zijn werk doet en mensen in het gehucht droog blijven. "Die brug is aangelegd zodat het dorp bereikbaar blijft. Maar ook om eventuele evacuatie van de bewoners mogelijk te maken", licht een woordvoerder toe. De inwoners van Maasband zullen nog even gebruik moeten maken van de brug. "Dat water is niet 1, 2, 3 weggetrokken", aldus de woordvoerder.

Vanwege de hoge waterstand van de Maas zijn meerdere veerponten tijdelijk uit de vaart gehaald, schrijft de omroep. Een samengesteld crisisteam houdt de situatie van de Maas nauwlettend in de gaten.

Kirk

Het staartje van orkaan Kirk veroorzaakte vooral gisteren veel regenval in Zuid-Limburg. Dat water wordt afgevoerd door de Maas, die daardoor snel stijgt. Kirk was over Spanje en Frankrijk Europa binnengetrokken, waarbij met name dat laatste land het zwaar te verduren kreeg.