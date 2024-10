Recordkampioen Yankees naar eindstrijd American League

De honkballers van New York Yankees hebben in de play-offs van de Major League Baseball de finale van de American League bereikt. De ploeg won met 3-1 bij Kansas City Royals en bracht daarmee de eindstand in de best-of-5-serie eveneens op 3-1.

New York leidde na honkslagen van Juan Soto (eerste inning), Gleyber Torres (vijfde) en Giancarlo Stanton (zesde) halverwege de zesde inning met 3-0. Alleen Vinnie Pasquantino deed nog iets terug. Yankees-pitcher Gerrit Cole incasseerde in zeven innings één run en zes hits en gooide geen enkele keer vier wijd.

Recordkampioen

De Yankees werden al 27 keer kampioen in de MLB (een record), maar sinds 2000 bleef de oogst beperkt tot de titel in 2009. Om door te stoten naar de World Series, waarin het kampioenschap op het spel staat, moet de ploeg in de league-finale zien af te rekenen met Cleveland Guardians of Detroit Tigers, die nu nog op 2-2 staan.

De finale van de National League gaat tussen New York Mets en de winnaar van de tweestrijd tussen Los Angeles Dodgers en San Diego Padres.