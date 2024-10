Onderzoek: gasrekening kan in 2030 flink hoger zijn

De gasrekening dreigt de komende jaren voor veel mensen een zware last te worden. Steeds meer woningen gaan van het gas af, maar niet iedereen kan zich die overstap veroorloven. Bovendien draaien de 'achterblijvers' - vaak kwetsbare huishoudens - op voor steeds meer vaste kosten. Voor huishoudens die de komende jaren evenveel gas blijven verbruiken, kan de rekening honderden euro's per jaar hoger gaan uitvallen.

Dat blijkt uit onderzoek (.pdf) van CE Delft in opdracht van Essent naar de gasrekening in 2030. Volgens energiebedrijf Essent komt de verhoging voornamelijk door een stapeling van overheidsbeleid. "Dit kan bij klanten, die enkel de naam van hun leverancier boven de factuur zien, tot frustraties leiden", meent Essent.

Daarnaast zegt de marktleider - die aan zo'n 2,5 miljoen huishoudens gas en elektriciteit levert - zich zorgen te maken om de groep van zo'n 400.000 huishoudens met 'energiearmoede' die het geld niet heeft om te verduurzamen. "Als hun gasrekening met 400 euro per jaar stijgt, redden zij het niet met korter douchen", zegt Essent-CEO Resi Becker in Trouw.

Zonder gerichte maatregelen zullen duizenden gezinnen niet meer in staat zijn om de energierekening te betalen, zo klinkt de waarschuwing. "Structurele maatregelen zijn nodig om deze huishoudens te helpen bij het energiezuiniger maken van de woning en aardgas te verruilen voor een duurzamer alternatief."

Energie weer duurder

De energieprijzen zijn op dit moment aanzienlijk lager dan in 2023, maar de verwachting is dat de prijs de komende tijd weer zal stijgen. In het ongunstigste scenario kan de rekening volgens de onderzoekers voor een gemiddeld huishouden in 2030 oplopen tot 2290 euro per jaar - een stijging van 400 euro ten opzichte van afgelopen jaar. "Zo'n stijging is een te zware last voor kwetsbare huishoudens met een kleine portemonnee, die vaak niet kunnen profiteren van subsidies en hun energierekening veelal niet kunnen betalen."