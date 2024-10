Dierenambulance vangt vijfde ontsnapte serval, 'Dit is geen poesje'

Een medewerker van de dierenambulance Amstelland heeft voor de vijfde keer dit jaar een ontsnapte serval gevangen. Deze keer ging het om een dier in Weesp.

Sinds juli van dit jaar staat de serval, een katachtige, op de lijst van zoogdieren die niet als huisdier mogen worden gehouden. Maar wie nu nog een serval heeft, mag die houden tot het dier sterft.

De serval is meestal schuw, maar kan gevaarlijk zijn. Ook zijn ze goed in ontsnappen, blijkt uit meerdere berichten van weggelopen servals de afgelopen maanden.

"Dit dier wordt door de eigenaren binnengehouden. Wat je dan ziet, is dat het beest buiten meteen verwilderd raakt", zegt dierenambulancemedewerker Miriam tegen de regionale omroep NH. De eigenaar van de serval die nu is ontsnapt, kon het dier niet meer benaderen, terwijl hij nog maar twee uur weg was, legt ze uit.

De serval uit Weesp was eerder ook al eens ontsnapt, maar toen konden zijn baasjes het beest nog zelf naar binnen krijgen.

'Niet wenselijk'

De medewerker van de dierenambulance moest dit jaar in totaal al vijf keer uitrukken voor zo'n ontsnapte katachtige en vindt het niet wenselijk dat de serval als huisdier wordt gehouden. Het vangen van de tijgerkat is ingewikkeld, bleek ook gisteren weer in Weesp.

"Je moet eerst de hele omgeving afzetten, zodat het beest niet kan vluchten. Je moet ook rustig en weloverwogen te werk gaan. We hebben vangstokken en een speciale servalkooi. Dat is eigenlijk een hondenvangkooi, maar hij werkt heel goed voor servals", legt Miriam uit.

"De schade kan zeer groot zijn voor een mens. Dit is namelijk niet even een poesje vangen."