Brazilië nipt voorbij Chili in WK-kwalificatie, Argentinië met Messi gelijk

Brazilië heeft in de strijd om een ticket voor het WK voetbal van 2026 met veel moeite van Chili gewonnen. Luiz Henrique zorgde vlak voor tijd in Santiago voor de beslissing: 1-2.

Brazilië, dat vier van de laatste vijf WK-kwalificatieduels verloren had, kende ook tegen Chili een stroeve start, want al na twee minuten kopte Eduardo Vargas de 1-0 binnen. Brazilië kwam daarna een aantal keer goed weg en vlak voor rust kopte Igor Jesus raak: 1-1.

In de tweede helft had Brazilië de controle en in de 89ste minuut krulde Luiz Enrique de 1-2 binnen.

Argentinië gelijk

Koploper Argentinië bleef, met Lionel Messi in de basis, op 1-1 steken bij Venezuela. Nicolás Otamendi (13) en José Rondon (65) scoorden.