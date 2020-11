Ministers gaan online niet in op vuurwerk, wel op Pieten in coronatijd

FB - NOS

#Geenvuurwerkverbod was de opmerking die verreweg het vaakst voorbijkwam bij de online vraag-en-antwoord-sessie van premier Rutte en 'coronaminister' De Jonge. Maar hoe het nou zit met het vuurwerk zeiden de twee niet, mogelijk omdat het naar verwachting pas vrijdag officieel wordt besloten. De sfeer in de reacties werd er daardoor niet beter op: "Ze zijn ons bewust aan het negeren!" Maar daar hadden de twee bewindslieden geen last van. Via Facebook en YouTube beantwoordden ze bijna een uur lang vragen over het coronabeleid. Waarom geen zwemles, maar wel naar de sportschool? "Het zijn altijd lastige afwegingen, maar wat je wil is dat mensen minder met elkaar in contact komen", zei Rutte nog maar eens. In de dezelfde categorie: hoezo zijn de theaters en musea eigenlijk dicht? "Contactmomenten beperken." Vaccinatievoordelen De twee maakten gebruik van de gelegenheid om zaken te ontkrachten. Zo ging De Jonge in op aparte regels voor mensen die straks gevaccineerd zijn. Een bericht daarover kwam gisteren naar buiten. "Er komen geen voordelen voor mensen die al zijn gevaccineerd", zei De Jonge. Wel kan hij situaties bedenken dat het toch kan: "Stel nou dat iedereen in een verpleeghuis is gevaccineerd, de mensen die er wonen en die er werken, dan kan ik mij voorstellen dat de anderhalve meter niet meer nodig is." De Jonge over vaccinaties die niet verplicht worden:

Minister De Jonge: vaccinaties worden niet verplicht - NOS

De premier had ook nog iets dat hij wilde rechtzetten. Na een vraag over de invloed van corona op de verkiezingen ging hij in op de sfeer in het kabinet, naar aanleiding van verhalen dat die om te snijden is. "Er is veel te doen de laatste dagen over discussie in het kabinet", begon Rutte. "Het knettert soms flink, maar dat is juist goed", betoogde hij. Daar nog aan toevoegend dat de discussie niet langs partijlijnen loopt. "Het is niet zo dat de ministers van het CDA tegenover die van D66 of de VVD staan." Daarna was er ook ruimte voor lichtere onderwerpen, zoals het ontbrekende horloge van Rutte, de vraag of Pieten niet gehinderd worden door de maatregelen bij het bezorgen van hun cadeaus en hoe president Trump hydroxychloroquine uitspreekt. Zo ging dat over het horloge, de Pieten en Trump:

Waarom draagt Rutte geen horloge en hoe moet het nu met Piet? - NOS