Wekdienst 11/10: Koning opent sluis • Wie wint Nobelprijs voor de Vrede?

Wat heb je gemist?

Het dodental in de Amerikaanse staat Florida als gevolg van orkaan Milton is opgelopen tot tien, hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld. De orkaan heeft Florida verlaten en is inmiddels afgezwakt tot de eerste categorie.

Milton heeft niet de catastrofale vloedgolf veroorzaakt waarvoor werd gevreesd, maar er is wel veel schade. Miljoenen mensen zitten zonder stroom en er zijn zorgen over overstromingen. De waterstand in de rivieren kan nog dagen blijven stijgen.

Gouverneur DeSantis van Florida verwacht dat het aantal doden nog zal stijgen. De tien mensen die zijn omgekomen waren het slachtoffer van tornado's die door de orkaan werden veroorzaakt. Er zijn zeker 27 tornado's geteld.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Het noorderlicht was gisteravond op veel plaatsen in Nederland te zien. Zelfs met het blote oog was het bijzondere natuurverschijnsel waar te nemen. Dat komt maar een paar keer per jaar voor: normaal gesproken is het fenomeen alleen te zien met een juist ingestelde camera.

Marc Labee filmde het noorderlicht gisteravond in het Friese Gorredijk: